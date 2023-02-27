Yong Jun Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Jun Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yong Jun Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yong Jun Jeon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yong Jun Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Jun Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yong Jun Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Jun Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Jun Jeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Jun Jeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Jun Jeon 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 전용준 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Jun Jeon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yong Jun Jeon'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yong Jun Jeon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_dydw_ns/

Yong Jun Jeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Jun Jeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yong Jun Jeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Jun Jeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında School Team SK

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2021 yılında Jinwee U18

5 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Yong Jun Jeon kimdir

Yong Jun Jeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Jun Jeon şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daegu Banyawol Elementary School (대구반야월초등학교, 2012-2015),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2016-2017),
Cheonan FMC U15 (천안FMC U15, 2018),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019-2020),
Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2021)

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Yong Jun Jeon nereli

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