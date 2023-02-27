Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yong Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Lee 24 Aralık 1986 tarihinde Gangbuk-gu, Seoul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이용 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Lee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Yong Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yong Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yong_lee2/

Yong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yong Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Yeongdeungpo HS

1 Ocak 2006 yılında Chung-Ang Uni

1 Ocak 2010 yılında Ulsan Hyundai

15 Aralık 2014 yılında Sangju Sangmu

15 Eylül 2016 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk Hyundai

15 Temmuz 2022 yılında Suwon FC

31 Aralık 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Yong Lee kimdir

Yong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Wooi Elementary School (서울우이초등학교, 1993-1998),
Seoul Kyungshin Middle School (서울경신중학교, 1999-2001),
Yeongdeungpo Technical High School (영등포공업고등학교, 2002-2005),
Chung-Ang University (중앙대학교, 2006-2009)

Yong Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 2 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 0 gol atmıştır.

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Yong Lee nereli

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