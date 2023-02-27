Yong Rae Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Rae Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Rae Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Rae Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Rae Lee 17 Nisan 1986 tarihinde Daejeon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이용래 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Rae Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yong Rae Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yong Rae Lee'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yong Rae Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Rae Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yong Rae Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Rae Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2002 yılında FC Metz Altyapı

30 Haziran 2003 yılında Yuseong BST HS

1 Ocak 2005 yılında Korea University

1 Ocak 2009 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2011 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2014 yılında Ansan Police

1 Aralık 2015 yılında Suwon Bluewings

6 Ocak 2018 yılında Chiangrai Utd.

11 Ocak 2021 yılında Daegu FC

Yong Rae Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Rae Lee şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yong Rae Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daejeon Bongsan Middle School (대전봉산중학교, 1999-2001),Yuseong Bio Science Technology High School (유성생명과학고등학교, 2002-2004),FC Metz (2002-2003),Korea University (고려대학교, 2005-2008)

Güney Kore takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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