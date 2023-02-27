Yong Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yong Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yong Woo Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yong Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yong Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Woo Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Woo Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Woo Park 10 Eylül 1993 tarihinde Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박용우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Woo Park Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yong Woo Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 6 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Yong Woo Park'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yong Woo Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Woo Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yong Woo Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Woo Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Seoul

6 Ocak 2017 yılında Ulsan Hyundai

9 Aralık 2019 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Ulsan Hyundai

Yong Woo Park kimdir

Yong Woo Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Woo Park şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeonnam Gwangyang Jechul Nam Elementary School (광양제철남초, -2005),
Gyeonggi Tongjin Middle School (경기통진중, 2006-2007),
Gyeonggi Baekma Middle School (경기백마중, 2008),
Gyeonggi Nunggok High School (경기능곡고, 2009),
Gangwon Chuncheon Machine and Technical High School (강원춘천기계공고, 2010-2011),
Konkuk University (건국대, 2012-2014)

Yong Woo Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yong Woo Park nereli

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