Yongfa Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongfa Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yongfa Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yongfa Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yongfa Hu 20 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡勇发 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yongfa Hu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yongfa Hu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Yongfa Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yongfa Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yongfa Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yongfa Hu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GZ City Res.

1 Temmuz 2014 yılında SH Shenxin Res.

1 Ocak 2016 yılında SH Shenxin

17 Ocak 2017 yılında MX Techand

27 Ağustos 2020 yılında CD Rongcheng

5 Mayıs 2022 yılında JN Xingzhou

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Yongfa Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yongfa Hu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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