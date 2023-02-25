Yongjia Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongjia Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yongjia Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yongjia Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yongjia Li 24 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李永佳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yongjia Li Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yongjia Li'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yongjia Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yongjia Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yongjia Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yongjia Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında GZ City

Yongjia Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yongjia Li şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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