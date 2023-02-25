Yongjing Cao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongjing Cao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yongjing Cao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yongjing Cao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yongjing Cao 15 Şubat 1997 tarihinde Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 曹永竞 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yongjing Cao Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Yongjing Cao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yongjing Cao'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yongjing Cao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yongjing Cao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yongjing Cao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yongjing Cao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında GZ Renhe

1 Ocak 2016 yılında Renhe Reserve

1 Şubat 2017 yılında BJ Renhe

10 Şubat 2021 yılında BJ Guoan

Yongjing Cao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yongjing Cao şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Yongjing Cao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.