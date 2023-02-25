Yongjun Wen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongjun Wen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yongjun Wen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yongjun Wen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yongjun Wen 23 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 温永骏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yongjun Wen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına - tarihinde katılmıştır. Yongjun Wen'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yongjun Wen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yongjun Wen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yongjun Wen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yongjun Wen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yongjun Wen şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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