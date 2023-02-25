Yongpo Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongpo Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yongpo Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yongpo Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yongpo Wang 19 Ocak 1987 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王永珀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yongpo Wang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yongpo Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Yongpo Wang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yongpo Wang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wangyongpo08/

Yongpo Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yongpo Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yongpo Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yongpo Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında SD Luneng

8 Şubat 2017 yılında TJ Quanjian

30 Temmuz 2019 yılında SH Shenhua

24 Şubat 2020 yılında SZ FC

Yongpo Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yongpo Wang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yongpo Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shandong Luneng (1998-2003)

Çin takımında 27 numaralı formasıyla 1 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 8 gol atmıştır.

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