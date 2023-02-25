Yongtao Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongtao Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yongtao Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yongtao Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yongtao Lu 12 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 卢永涛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yongtao Lu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Yongtao Lu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yongtao Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yongtao Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yongtao Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yongtao Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2021 yılında QD Youth Island

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

5 Mayıs 2022 yılında SD Taishan

1 Ağustos 2022 yılında QD Youth Island

31 Aralık 2022 yılında SD Taishan

Yongtao Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yongtao Lu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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