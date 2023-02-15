Yonis Shino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonis Shino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonis Shino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonis Shino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonis Shino 6 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonis Shino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yonis Shino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yonis Shino'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Yonis Shino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yonis Shino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yonis Shino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonis Shino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sundsvall U17

1 Ocak 2022 yılında Sundsvall U19

1 Ocak 2023 yılında GIF Sundsvall

Yonis Shino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonis Shino şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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