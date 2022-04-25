Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide görev tanımı nedir, Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide ne iş yapar, Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide Tanımı;

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Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide Maaşı Ne Kadar? 2022 Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide Maaşları

Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.10

Meslek Adı :

Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Abide, anıt ve bina yüzlerinin dekoratif işlenmesinde kullanılan taş bloklar üzerine basit desenler oyan, abide ve anıtların inşasında taşları yerleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yontma ve İnşa işçisi (Abide) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Örnek veya kopya kağıdı ve kopya malzemesi kullanarak deseni taşın yüzüne çizip işaretlemek,

b) Pnömatik aletler veya el aletleri kullanarak çizgiler boyunca dar bir hat oymak ve taşın çukurlaştırılması gereken kısmını kabaca yontarak istenilen derinliğe indirmek,

c) Yeni yüzeyi tesviye etmek ve düzeltmek,

d) Daha ince takımlarla desenleri işlemek ve rötuş etmek,

e) Abide ve anıtların inşasında harç ve mala kullanarak şakulleyip tesviye ederek ve ek yerlerini derzleyerek taşları yerlerine koymak ve örmek,

f) Taşlara hurufat oyabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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