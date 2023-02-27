Yoo Seok Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoo Seok Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoo Seok Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoo Seok Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoo Seok Lim 15 Ocak 2001 tarihinde Ulsan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임유석 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoo Seok Lim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoo Seok Lim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yoo Seok Lim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoo Seok Lim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/monkey_ys/

Yoo Seok Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoo Seok Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Yoo Seok Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoo Seok Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Yong In Uni

1 Ocak 2021 yılında Dong-Eui Uni

19 Ocak 2022 yılında Busan Trans. C.

10 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Yoo Seok Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoo Seok Lim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jeonha Elementary School (전하초등학교, 2009-2012),Hyojeong Middle School (효정중학교, 2013-2015),Haksung High School (학성고등학교, 2016-2018),Yong In University (용인대학교, 2019-2020)Dong-Eui University (동의대학교, 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.