Yool Heo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yool Heo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yool Heo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yool Heo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yool Heo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yool Heo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yool Heo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yool Heo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yool Heo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yool Heo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yool Heo 12 Nisan 2001 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 허율 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yool Heo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yool Heo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yool Heo'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yool Heo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yool_e_h/

Yool Heo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yool Heo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yool Heo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yool Heo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Gwangju FC U18

3 Ocak 2020 yılında Gwangju FC

Yool Heo kimdir

Yool Heo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yool Heo şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wolgok Elementary School (2011-2013),
Buksung Middle School (2014-2016),
Gwangju FC U18 (2017-2019)

Yool Heo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Yool Heo nereli

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