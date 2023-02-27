Yoon Gyeom Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoon Gyeom Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoon Gyeom Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoon Gyeom Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoon Gyeom Kim 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김윤겸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoon Gyeom Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yoon Gyeom Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoon Gyeom Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoon Gyeom Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2020 yılında Boin HighSchool

2 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Yoon Gyeom Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoon Gyeom Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Sinjeong Elementary School (서울신정초등학교, 2015),Suwon World Cup FC U12 (수원월드컵FC U12, 2016),Doonchon Middle School (둔촌중학교, 2017-2019),Boin High School (보인고등학교, 2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.