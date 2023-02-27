Yoon Seo Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoon Seo Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoon Seo Jung kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoon Seo Jung ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoon Seo Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoon Seo Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoon Seo Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoon Seo Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoon Seo Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoon Seo Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoon Seo Jung 13 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정윤서 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoon Seo Jung Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yoon Seo Jung'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoon Seo Jung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/heureux____v/

Yoon Seo Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoon Seo Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2022 yılında Dongbuk HS

1 Ocak 2023 yılında Daegu FC

Yoon Seo Jung kimdir

Yoon Seo Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoon Seo Jung şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bucheon Jungwon Elementary School (부천중원초등학교, 2013-2016),
Kyenam Middle School (계남중학교, 2017),
Jinju FC U15 (진주FC U15, 2018),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2019),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2020-2021),
Dongbuk High School (동북고등학교, 2022)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yoon Seo Jung nereli

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