Yorai Maliach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorai Maliach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yorai Maliach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yorai Maliach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yorai Maliach 26 Mart 1998 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsrail,Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da יוראי מליח şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yorai Maliach Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Group yapmaktadır. Yorai Maliach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yorai Maliach'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yorai Maliach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yorai Maliach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yorai Maliach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yorai Maliach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Jerusalem

5 Eylül 2018 yılında Beitar Nordia

30 Haziran 2019 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Katamon

30 Haziran 2021 yılında B. Jerusalem

15 Ağustos 2021 yılında H. Jerusalem

Yorai Maliach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yorai Maliach şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yorai Maliach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beitar Jerusalem

İsrail U17 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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