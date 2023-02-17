Yorby Fondeur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorby Fondeur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yorby Fondeur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yorby Fondeur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yorby Fondeur 23 Ağu 2004 tarihinde Zollikon şehrinde doğmuştur. İsviçre,Dominik Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yorby Fondeur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yorby Fondeur, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yorby Fondeur'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yorby Fondeur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yorby Fondeur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yorby Fondeur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yorby Fondeur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2019 yılında GC Zürich U16

10 Temmuz 2020 yılında YF Juventus II

1 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Yorby Fondeur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yorby Fondeur şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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