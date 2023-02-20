Yordam isminin anlamı nedir, Yordam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yordam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yordam ismi ne demek, Yordam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yordam isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Yordam İsminin anlamı nedir? TDK Yordam anlamı:

Yordam ismi Türk Dil Kurumunda Beceri, yatkınlık. Anlayış, Yerinde Davranış anlamında tanımlanmaktadır.

Yordam İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yordam ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yordam isminin kökeni:

Yordam ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 28 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yordam isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yordam isminin rengi:

Barut

Yordam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Yordam isminin Harf Analizi Nedir ?

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Yordam ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Yordam isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yordam ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

O : 18

R : 21

D : 5

A : 1

M : 16

= 89 – Yordam İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Yordam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yordam ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yordam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7 O: 6 R: 9 D: 4 A: 1 M: 4 = 31

3 + 1 = 4 Kader sayısıdır

Yordam isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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