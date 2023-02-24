Yordan Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordan Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yordan Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yordan Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yordan Dimitrov 11 Ağustos 1993 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йордан Йорданов Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yordan Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Yordan Dimitrov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 25 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yordan Dimitrov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yordan Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yordan Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yordan Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yordan Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Dunav

25 Ağustos 2016 yılında Pietà Hotspurs

1 Temmuz 2017 yılında Ethnikos Assias

1 Ağustos 2018 yılında D. Oroklinis

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

25 Nisan 2021 yılında Dunav

Yordan Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yordan Dimitrov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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