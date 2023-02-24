Yordan Peychinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordan Peychinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yordan Peychinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yordan Peychinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yordan Peychinov 24 Ekim 1999 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йордан Георгиев Пейчинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yordan Peychinov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yordan Peychinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Yordan Peychinov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yordan Peychinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yordan Peychinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yordan Peychinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yordan Peychinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maritsa

Yordan Peychinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yordan Peychinov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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