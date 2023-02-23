Yordan Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordan Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yordan Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yordan Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yordan Yordanov 20 Nisan 1992 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йордан Кънчев Йорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yordan Yordanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yordan Yordanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Yordan Yordanov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yordan Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yordan Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yordan Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yordan Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Neftochimik

1 Ocak 2012 yılında Strumska Slava

30 Ağustos 2012 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2015 yılında CSKA Sofya

22 Eylül 2016 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2017 yılında Montana

Yordan Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yordan Yordanov şuan Montana takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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