Yordi Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordi Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yordi Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yordi Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yordi Lopez 17 Haziran 2002 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Yordi Emanuel López Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yordi Lopez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yordi Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yordi Lopez'nin Liverpool FC Montevideo B ile sözleşmesi 19 Eylül 2026 tarihinde bitmektedir.

Yordi Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yordi Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yordi Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yordi Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Liverpool FC B

Yordi Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yordi Lopez şuan Liverpool FC Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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