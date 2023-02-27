Yordi Vilchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordi Vilchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yordi Vilchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yordi Vilchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yordi Vilchez 13 Şubat 1995 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Yordi Eduardo Vílchez Cienfuegos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yordi Vilchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Yordi Vilchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yordi Vilchez'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yordi Vilchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vilchez_yordi

http://www.instagram.com/yordi_vilchez_22_13/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/yordieduardo.vilchezcienfuegos

Yordi Vilchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yordi Vilchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yordi Vilchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yordi Vilchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Los Caimanes

1 Ocak 2012 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2014 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2018 yılında Dep. Municipal

18 Ocak 2020 yılında Cusco FC

5 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

Yordi Vilchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yordi Vilchez şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.