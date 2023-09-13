Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi sadece Türkiye'nin değil dünyanın farklı noktalarından Antalya'ya yerleşenleri, geldiği yeri de doğduğu yeri de unutmayanları 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 7'ncisini düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali'nde buluşturuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi sadece Türkiye'nin değil dünyanın farklı noktalarından Antalya'ya yerleşenleri, geldiği yeri de doğduğu yeri de unutmayanları 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 7'ncisini düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali'nde buluşturuyor.

Festivale birlikte yaşam kültürünün en güzel örneğini temsil eden yöre derneklerinin yanı sıra Antalya'da yerleşik yabancıların da kurduğu toplamda 70 dernek katılacak. Doğu Anadolu bölgesinden 13, İç Anadolu'dan 12, Güneydoğu Anadolu'dan 11 dernek, bu yıl 7'ncisi yapılacak festivalde yer alacak. Karadeniz'den 9, Akdeniz'den 6, Marmara ve Ege bölgesinden ise 3 hemşeri derneğinin katılacağı festivale 9 yörük kültür derneği ve Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 komşu ülke derneği festivalde yer alacak.

Festivale katılacak dernekler, bir hafta boyunca Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na kurulacak stantlarda şehirlerinin, ilçelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

25 Eylül Pazartesi İç Anadolu gecesiyle başlayacak

Dernekler ürünlerini sergileyecekleri stand yerleri kura ile belirlenirken festival, 25 Eylül Pazartesi İç Anadolu gecesiyle başlayacak. İlk gecede halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz sahne alacak. Festivalin ikinci günü Ege ve Marmara gecesiyle devam edecek. Gecede "Yunus Emre'den Aşık Veysel'e" isimli konseriyle İlke Türkdoğan sahne alacak. Festivalin 3'üncü günü Doğu Anadolu gecesiyle devam edecek. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başlayacak gecede İhsan Güvercin ve Serpil Efe sahne alacak.

28 Eylül Perşembe günü Akdeniz Gecesi düzenlenecek

Festivalde 28 Eylül Perşembe günü Akdeniz Gecesi düzenlenecek. Abdullah Gencer ve İsmail Çakır'ın sahne alacağı geceyi cuma günü Karadeniz gecesi takip edecek. Gecede Karadeniz müziğinin güçlü gruplarından Koliva sahnede olacak. Yöreler Renkler Festivali'nde 30 Eylül Cumartesi akşamı ise farklı dillerde besteledikleri halk ezgileriyle tanınan Kardeş Türküler konseriyle devam edecek. Güneydoğu Anadolu gecesinde düzenlenecek konser saat 21.00'de başlayacak.

Festival 1 Ekim Pazar günü Komşu Ülkeler gecesiyle sona erecek. Cenk Bosnalı'nın sahne alacağı gecede aralarında İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Ukrayna Ailesi Derneği, Rus Dostluk Ve Kültür Derneği, Kazakistan Ve Avrasya Devletleri Dostluk Ve Kültür Derneği'nin de bulunduğu Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler kültürlerini tanıtacak.

Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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