Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8161.59

Meslek Adı : Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Yöresel Gıda Ürünlerinin üretiminde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sebze ve meyvelerin ön işlemlerini yapmak,

b) Pekmez, Turşu ve pekmez üretimi yapmak,

c) Unlu mamullerin üretimini yapmak,

d)Gıdaların türlerine göre depolanması işlemlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir



Güncel Meslek : EVET

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) mesleği için “3135.10” kod olarak kullanılır iken Aktüer mesleği için “2120.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Meslek Kodu “8161.59” olarak belirlenmiştir.

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