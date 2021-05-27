Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 8161.59
Meslek Adı : Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Yöresel Gıda Ürünlerinin üretiminde çalışan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sebze ve meyvelerin ön işlemlerini yapmak,
b) Pekmez, Turşu ve pekmez üretimi yapmak,
c) Unlu mamullerin üretimini yapmak,
d)Gıdaların türlerine göre depolanması işlemlerini yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir
Güncel Meslek : EVET
Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) mesleği için “3135.10” kod olarak kullanılır iken Aktüer mesleği için “2120.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Meslek Kodu “8161.59” olarak belirlenmiştir.