"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

Ümraniye Belediyesi Yöresel Günler Festivali için kapılarını araladı. Festivalde yerel sanatçılar ile 30 ilin dernek ve federasyonlarının da bulunduğu stantlarda illerin yöresel lezzetleri ve kültürleri tanıtıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

Ümraniye Belediyesi Yöresel Günler Festivali için kapılarını araladı. Festivalde yerel sanatçılar ile 30 ilin dernek ve federasyonlarının da bulunduğu stantlarda illerin yöresel lezzetleri ve kültürleri tanıtıldı. 20 gün devam edecek Yöresel Günler Festivali'ne Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 20 gün sürecek olan "Yöresel Günler Festivali" kapılarını araladı. Ümraniye Santral Meydanı'nda gerçekleşecek festivalde her akşam sevilen ve yöresel sanatçılar konser verecek. Mehter takımı ve folklar ekibinin gösterisi ile başlayan festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu ve Milletvekili Tuğba Işık Ercan'da katıldı. Festival boyunca yörelere ait halk oyunları ekipleri, 30 ilin yerel sanatçıları her akşam renkli performansları ile vatandaşlarla buluştu. Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Anadolu'yu Ümraniye'ye getirdik"

Etkinliğe katılım sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Artık illere ayrı ayrı festival yapmıyoruz. Hepsini bir arada kardeşçe buluşturuyoruz. 20 gün boyunca burada her türlü etkinlik yapılacak. Anadolu'yu Ümraniye'ye getirdik. Yöresel ürünler burada, müzik burada, muhabbet burada" diye konuştu.

"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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