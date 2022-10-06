Yorgancı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yorgancı (Elle) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yorgancı (Elle) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yorgancı (Elle) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Yorgancı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yorgancı (Elle) görev tanımı nedir, Yorgancı (Elle) ne iş yapar, Yorgancı (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yorgancı (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yorgancı (Elle) Tanımı;

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Yorgancı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yorgancı (Elle) Maaşları

Yorgancı (Elle) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Yorgancı (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yorgancı (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Yorgancı (Elle) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7534.01

Meslek Adı :

Yorgancı (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli ebatlardaki yorgan ve yastıkların, modelli veya modelsiz olarak dikim işlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yorgancı (Elle), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerden gelen yorgan, yastık siparişlerini almak, b) Dikilecek yorganın özelliğine göre malzemeleri temin etmek,

c) Dikilecek yorganın ölçülerine göre kumaşları kesmek, dikiş makinası ile dikmek ve yorganın çatısını oluşturmak,

d) Yorganın içine doldurulacak malzemeleri (pamuk, yün, elyaf) hazırlamak, pamuk kullanılacaksa motorla pamuğu kabartmak,

e) Yorganın içine doldurulacak malzemeleri, çatının içine çubukla eşit şekilde döşemek,

f) İç malzemesi döşenen yorganı kabaca teyellemek,

g) Yorgan iğnesi ve yorgan ipliği yardımı ile kenar sırasını çekmek,

h) Yorgan modelli yapılacaksa, istenilen model kalıplarını yorganın üstüne tebeşirle çizmek,

i) Çizilen modelleri iğne ile dikerek oluşturmak, teyellenen yerleri sökmek,

j) Dikilen ve isteğe göre modellenen yorganın son kontrollerini yaparak satışa hazır hale getirmek,

k) Yorgan ve yastıkları sergilemek için düzenlemeler yapmak,

l) Dikilen yorgan ve yastıklarla ilgili müşterilere bilgi vermek, satışını yapmak,

m) Çalışma alanın ve kullanılan malzemelerin temizliğini yapmak/yaptırmak,

n) Kullandığı makine, araç ve gereçlerin bakım ve tamirlerini yapmak/yaptırmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

p) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Yorgancı (Elle) maaşlarına ek olarak sizlerde Yorgancı (Elle) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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