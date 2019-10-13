Yorgancılık mesleği, fabrika ve teknolojiye yenik düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir zamanlar genç kızların çeyizine yaptırdığı "yorgancılar" birer birer kepenk kapatmaya başladı.

Eski dönemlerde genç kızların çeyizlerini süsleyen geleneksel yün ve pamuk yorganların yerini, sentetik malzemelerden üretilen fabrikasyon yorganlar aldı. Serik ilçesinde ise yorgandan geçimini sağlayan ustaların bir çoğu, kepenk kapattı.

Serikli Yorgancı ustası Hasan Mızrak (48), ipek, saten ve keten kumaşlara iğne ile işlenerek dikilen yorganların terlerini, artık fabrikasyon yorgan ve battaniyelerin aldığını söyledi.

Türk kültürünün önemli mesleklerinden olan yorgancılığın, diğer pek çok meslek dalı gibi tarihe karışmak üzere olduğunu kaydeden Mızrak, "Türk kültürünün bir parçası olan yorgancılık sanatı, seri üretim yapan fabrikaların ortaya çıkması ile teknolojiye yenik düştü. İğne ucu ile kazandığımız el emeğimiz artık para etmiyor. Çırak da yetişmiyor. Ben de gücüm yettiği kadar bu işi sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

El emeği ile dikilen yorganlar ise, müdavimleri tarafından hala tercih ediliyor.

Kaynak: İHA