Yorglass’tan 9 ayda 107 ton eksik karbon ayak izi

Türkiye'de cam işleme sektörünün önemli şirketlerinden Yorglass, Bolu'daki üretim tesisiyle "çevre dostu firma" belgesini almaya hak kazandı. Şirket bu yıl, ürün, proses ve makine ile entegrasyon sağlayacak altyapı yatırımlarıyla enerji verimliliği çalışmalarını ve yatırımlarını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli dekoratif ve mat cam üreticilerinden Yorglass, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanlarında önemli çalışmalarına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada; Gebze, Bolu, Eskişehir ve Manisa'da bulunan üretim tesislerinde tüm süreçlerini sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde yapılandıran şirketin, "sıfır kirlilik" hedefine odaklanarak hayata geçirdiği arıtma tesisi, dünyada ilk olma özelliğini taşıdığı bildirildi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak çevre konusunda da öncü olmayı hedeflediklerini söyleyen Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, "Enerji verimliliğini artırıcı önlemlerle, tüketilen enerji miktarının üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, en aza indirilmesini hedefliyoruz. Su tüketimimizden atık depolamaya, makine ve ekipman seçimlerimizden emisyon ölçümlerimize, tüm iş süreçlerimizde çevresel sürdürülebilirliği merkezimize alarak hareket ediyoruz, yatırımlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz" dedi.

Standart motorlara inverter yatırımları yaptıklarını ve işletmelerine termal kamera sistemleri kurduklarını belirten Semavi Yorgancılar; "Kurutma sistemlerimizde enerji tasarruflu özel IR lamba kullanmaya başladık. Aynı zamanda enerji konusunda bilinçlendirme eğitimlerine katılıyor ve personelimize de bu eğitimleri veriyoruz. Şirket olarak yeşil dünyamızın gelecek nesillere aynı güzellikte bozulmadan kalması hedefiyle çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte sinerji içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Doğaya 10 hektar ormanla eşdeğer olumlu katkı

Ayrıca; Dünya'da ve Türkiye'de mikro aşındırıcılı dekor ve mat üretimi yapan firmalar arasında "karbon ayak izi" sertifikasını alan ilk firma olduğu belirtilen Yorglass'ın intermodal taşıma yöntemleri kullanarak doğaya 9 ayda 107 ton eksik karbon ayak izi saldığı da belgelendiği kaydedildi. Yorglass karbon salınımı tasarrufu ile 4 bin 861 çam ağacının; yani 10 hektar orman kadar doğaya olumlu katkı sağladığı açıklanırken, geçen yıl Bolu Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Çevre Dostu Projesi kapsamında denetimleri de başarı ile tamamlayan Yorglass ayrıca, Çevre Dostu Firma belgesi almaya hak kazandı.

Kaynak: İHA