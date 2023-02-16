York Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 York Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak York Rafael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

York Rafael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

York Rafael 17 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Ruanda,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

York Rafael Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. York Rafael, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. York Rafael'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

York Rafael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

York Rafael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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York Rafael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

York Rafael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2016 yılında Gefle

30 Kasım 2016 yılında Sandvikens IF

28 Ocak 2017 yılında VfL Bochum U19

3 Mart 2017 yılında Sandvikens IF

1 Ocak 2018 yılında Värnamo

4 Haziran 2018 yılında Sandvikens IF

30 Kasım 2018 yılında Värnamo

12 Ocak 2019 yılında Kalmar FF

21 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

13 Ocak 2023 yılında Gefle

York Rafael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

York Rafael şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

York Rafael Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brynäs IF (-2012), Sandvikens IF (2013-2016)

Ruanda takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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