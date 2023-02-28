Yorkman Tello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorkman Tello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yorkman Tello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yorkman Tello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yorkman Tello 21 Temmuz 1989 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Yorkman Tello Hayashida şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yorkman Tello Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Yorkman Tello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yorkman Tello'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yorkman Tello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tellohayashida8/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/yorkmanhiromi.tellohasyashida

Yorkman Tello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yorkman Tello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Yorkman Tello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yorkman Tello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında A. Cochahuayco

1 Ocak 2010 yılında Al. Unicachi

1 Ocak 2012 yılında Atlético Minero

1 Ocak 2015 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2016 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Yorkman Tello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yorkman Tello şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.