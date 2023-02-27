Yorleys Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorleys Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yorleys Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yorleys Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yorleys Mena 20 Temmuz 1991 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yorleys Mena Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yorleys Mena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Yorleys Mena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yorleys Mena'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Yorleys Mena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yorleysmena/

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Yorleys Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yorleys Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yorleys Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yorleys Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2013 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2013 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2015 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2016 yılında Junior FC

30 Haziran 2016 yılında Monarcas Morelia

10 Temmuz 2016 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2016 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2017 yılında CD América

30 Haziran 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2017 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2018 yılında Indep. Medellín

2 Ocak 2018 yılında Pereira

30 Haziran 2018 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2019 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

26 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

10 Mart 2022 yılında César Vallejo

Yorleys Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yorleys Mena şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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