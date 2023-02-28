Yorman Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorman Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yorman Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yorman Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yorman Zapata 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yorman Zapata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yorman Zapata'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yorman Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yorman Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yorman Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yorman Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Magallanes CF

Yorman Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yorman Zapata şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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