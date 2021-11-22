Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı gelişme! Küçük kızın cansız bedenini bulan çoban şoke eden iddialarda bulundu!

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu.

Müslüme'nin cansız bedeninin çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde olduğu öğrenildi.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın anne ve babası dahil olmak üzere bazı akrabaları 3 gündür emniyette ifade veriyor.

"BULUNDUĞU YER AİLEYE TAHSİS EDİLEN ALAN"

Bugün Müge Anlı'nın programında da küçük kızın sır ölümüyle ilgili detaylar işlendi. Müslüme'nin bulunduğu yerle ilgili konuşup bazı detaylara dikkat çeken Anlı, "Küçük kızı bulan çobanın da anlattığına göre çocuğun bulunduğu yer ailenin merası. Yani onlara tahsis edilen yer. O bölgede hayvanlar birbirine karışmasın diye ailelere belirli alanlar tahsis ediliyor." dedi.

"ŞALVARI VE AYAKKABILARI BAŞKA YERDEYDİ"

Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak ise yayına telefonla bağlanıp "Keçi otlatıyordum, köpekler havlayınca peşlerine gittim. O sırada da kızı buldum. Şalvarı, kıyafetleri ve ayakkabıları başka yerdeydi." ifadelerini kullandı.