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  3. Yörük kızı Müslüme Yağal'ın sır ölümünde sarsıcı gelişme! Müslüme'nin boyun kısmında dedesinin DNA'sı bulunmuş!

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın sır ölümünde sarsıcı gelişme! Müslüme'nin boyun kısmında dedesinin DNA'sı bulunmuş!

Eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Küçük kızın boyun kısmında dedesine ait DNA bulunduğunu ifade eden Erdin, "Bu durum dedeyi en büyük şüpheli olarak gösteriyor. Söz konusu bir istismar durumu varsa Adlı Tıp raporudan sonra belli olacak." dedi.

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın sır ölümünde sarsıcı gelişme! Müslüme'nin boyun kısmında dedesinin DNA'sı bulunmuş!

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tüm gözler Adli Tıp'tan gelecek rapora çevrildi.

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili Eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Odatv'den Fethi Yılmaz'a konuşan Feramuz Erdin, küçük kızın boyun kısmında tutuklanan dedesine ait DNA bulunduğunu ileri sürdü.

DEDE, TEHDİTLER SAVURMUŞ

Küçük kızın cenazesinin bulunduğu yere dedesi tarafından traktörle götürülüp bırakıldığını söyleyen Erdin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Müslüme'nin oraya dedesi tarafından götürüldüğünü gören çocuklar olduğu ortaya çıktı. Bu şahıslar ifade verdi ve dedenin "birisine söylerseniz sizi öldürürüm' diye kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattılar."

Yörük kızı Müslüme Yağal ın sır ölümünde kahreden gelişme! Müslüme nin boyun kısmında dedesinin DNA sı bulunmuş!

"CANSIZ BEDENİ 5-6 GÜNLÜKMÜŞ"

Müslüme'nin kaybolduktan 4-5 gün boyunca sağ olduğunu iddia eden Feramuz Erdin, "Normal otopsi sonucunu beklemek lazım ama 4 veya 5 gün hayattaymış." dedi.

Yörük kızı Müslüme Yağal ın sır ölümünde kahreden gelişme! Müslüme nin boyun kısmında dedesinin DNA sı bulunmuş!

"İSTİSMAR DURUMU RAPOR ÇIKTIKTAN SONRA ANLAŞILACAK"

Erdin, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Müslüme'nin boyun kısmında dedesinin DNA'sı bulunmuş. Bu durum dedeyi en büyük şüpheli olarak gösteriyor. Ama şu ana kadar dede bununla ilgili bir itirafta bulunmuş değil. Çocuğun herhangi bir istismara uğrayıp uğramadığı da belli değil. Çünkü çocuğun vücudunda deformasyon fazla. Adli Tıp raporu çıktıktan sonra istismara uğrayıp uğramadığı belli olacak."

Yörük kızı Müslüme Yağal ın sır ölümünde kahreden gelişme! Müslüme nin boyun kısmında dedesinin DNA sı bulunmuş!​​​​​​​

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: DEDENİN NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİZ DE BİLMİYORUZ

Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, günler süren sorgunun ardından serbest kalmış, küçük kızın dedesinin tutuklanmasıyla ilgili soruya "Biz de bilmiyoruz. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik." demişti.

Küçük kızın abisi ise "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

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