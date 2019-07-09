Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ezel’den Başkan Sever’e ziyaret

Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı Yusuf Ezel, Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı İsmet Sever, "Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı Yusuf Ezel ve dernek yönetimi bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine samimi sohbetleri ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA