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  3. Yorumları gündem oluyordu! Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?

Yorumları gündem oluyordu! Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?

Show Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner'in istifa kararı aldığı öğrenildi. Üner, 7 yılı aşkın bir süredir hafta içi her akşam Show TV'de izleyiciye haberleri aktarıyordu.

Yorumları gündem oluyordu! Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?

7 yılı aşkın bir süredir hafta içi her akşam izleyici ile buluşan Show Tv Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in istifa kararı aldığı öğrenildi.

Medya Tava'nın haberine göre; Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırma kararı alsa da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SHOW TV ANA HABER BÜLTENİNDE ECE ÜNER'İN YERİNE KİM GELECEK?

Show Tv'de haberleri aktaran deneyimli ismin, bir televizyon projesi nedeniyle görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Yorumları gündem oluyordu! Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?

Yorumları gündem oluyordu! Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?

ECE ÜNER KİMDİR?

Show TV Ana Haber Bültenini sunan başarılı haber spikeri Ece Üner, Dinç Üner'in kızıdır. Her zaman başarısı ile adından söz ettiren Ece Üner, 'Haysiyet' isimli bir kitap çıkarmıştır.

Yorumları gündem oluyordu! Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?

Ece Üner hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Ece Üner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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