Yoshi Marien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshi Marien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshi Marien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshi Marien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshi Marien 4 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshi Marien Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoshi Marien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 30 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Yoshi Marien'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yoshi Marien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshi Marien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yoshi Marien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshi Marien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında VW Hamme

1 Temmuz 2018 yılında RFC Lüttich

30 Ağu 2020 yılında FC Knokke

Yoshi Marien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshi Marien şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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