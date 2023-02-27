Yoshiaki Komai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshiaki Komai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshiaki Komai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshiaki Komai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshiaki Komai 6 Haziran 1992 tarihinde Kyoto, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 駒井 善成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshiaki Komai Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yu Matoji yapmaktadır. Yoshiaki Komai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yoshiaki Komai'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoshiaki Komai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshiaki Komai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoshiaki Komai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshiaki Komai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Kyoto Sanga

5 Ocak 2016 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2018 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2019 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2019 yılında H. C. Sapporo

Yoshiaki Komai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshiaki Komai şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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