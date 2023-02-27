Yoshiaki Takagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshiaki Takagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshiaki Takagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshiaki Takagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshiaki Takagi 9 Aralık 1992 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高木 善朗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshiaki Takagi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Yoshiaki Takagi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 6 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Yoshiaki Takagi'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoshiaki Takagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshiaki Takagi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoshiaki Takagi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshiaki Takagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Tokyo Verdy

1 Temmuz 2011 yılında Utrecht

1 Ocak 2014 yılında Shimizu S-Pulse

1 Temmuz 2015 yılında Tokyo Verdy

31 Ocak 2017 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2017 yılında Tokyo Verdy

6 Ocak 2018 yılında Albirex Niigata

Yoshiaki Takagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshiaki Takagi şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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