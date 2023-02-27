Yoshifumi Kashiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshifumi Kashiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshifumi Kashiwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshifumi Kashiwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshifumi Kashiwa 28 Temmuz 1987 tarihinde Fujikawa, Yamanashi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柏 好文 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshifumi Kashiwa Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoshifumi Kashiwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 6 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Yoshifumi Kashiwa'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoshifumi Kashiwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshifumi Kashiwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yoshifumi Kashiwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshifumi Kashiwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2006 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2010 yılında Ventforet Kofu

6 Ocak 2014 yılında Sanf. Hiroshima

Yoshifumi Kashiwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshifumi Kashiwa şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Fujikawa Masuho Soccer Sports Shonendai (1995-1999), Kofu Fortuna SC (2000-2002), Nirasaki HS (2003-2005), Kokushikan University (2006-2009)

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