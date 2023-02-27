Yoshihiro Nakano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshihiro Nakano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshihiro Nakano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshihiro Nakano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshihiro Nakano 24 Şubat 1993 tarihinde Akune, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中野 嘉大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshihiro Nakano Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Yoshihiro Nakano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoshihiro Nakano'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yoshihiro Nakano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshihiro Nakano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoshihiro Nakano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshihiro Nakano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2015 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2017 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2018 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2018 yılında Vegalta Sendai

5 Ocak 2019 yılında H. C. Sapporo

24 Mart 2021 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2022 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

11 Temmuz 2022 yılında Shonan Bellmare

Yoshihiro Nakano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshihiro Nakano şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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