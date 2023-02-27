Yoshiki Narahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshiki Narahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshiki Narahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshiki Narahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshiki Narahara 7 Nisan 2004 tarihinde Chikugo, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 楢原 慶輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshiki Narahara Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yoshiki Narahara'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yoshiki Narahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshiki Narahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoshiki Narahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshiki Narahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu

Yoshiki Narahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshiki Narahara şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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