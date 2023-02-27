Yoshimar Yotun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshimar Yotun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshimar Yotun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshimar Yotun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshimar Yotun 7 Nisan 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Yoshimar Yotún Flores şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshimar Yotun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Image International Managers Agency yapmaktadır. Yoshimar Yotun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yoshimar Yotun'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoshimar Yotun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/yoshiyotun/

http://www.facebook.com/YoshimarYotunOficial

Yoshimar Yotun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshimar Yotun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.90 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yoshimar Yotun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshimar Yotun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında José Gálvez

31 Aralık 2008 yılında Sport. Cristal

21 Ocak 2013 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2013 yılında Sport. Cristal

27 Ocak 2015 yılında Malmö FF

4 Ağustos 2017 yılında Orlando

1 Ocak 2019 yılında CD Cruz Azul

8 Mart 2022 yılında Sport. Cristal

Yoshimar Yotun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshimar Yotun şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoshimar Yotun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Cantolao, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Real, Sporting Cristal

Peru takımında 19 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 118 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.