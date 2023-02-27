Yoshimar Yotun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshimar Yotun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoshimar Yotun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoshimar Yotun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yoshimar Yotun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshimar Yotun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoshimar Yotun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshimar Yotun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshimar Yotun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshimar Yotun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshimar Yotun 7 Nisan 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Yoshimar Yotún Flores şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshimar Yotun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Image International Managers Agency yapmaktadır. Yoshimar Yotun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yoshimar Yotun'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoshimar Yotun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yoshiyotun/

http://www.facebook.com/YoshimarYotunOficial

Yoshimar Yotun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshimar Yotun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.90 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yoshimar Yotun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshimar Yotun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında José Gálvez

31 Aralık 2008 yılında Sport. Cristal

21 Ocak 2013 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2013 yılında Sport. Cristal

27 Ocak 2015 yılında Malmö FF

4 Ağustos 2017 yılında Orlando

1 Ocak 2019 yılında CD Cruz Azul

8 Mart 2022 yılında Sport. Cristal

Yoshimar Yotun kimdir

Yoshimar Yotun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshimar Yotun şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Cantolao, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Real, Sporting Cristal

Yoshimar Yotun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 19 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 118 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yoshimar Yotun nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Nelson Cabanillas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Cabanillas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelson Cabanillas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Cabanillas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jin Seob Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Seob Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jin Seob Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Seob Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi