Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için konuştu! Riskli illeri tek tek saydı: "Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor"

Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara bölgesinde beklenen büyük deprem ve deprem riski barındıran iller ve fay hatları hakkında bilgi verdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için konuştu! Riskli illeri tek tek saydı: "Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle sarsıldı. Binlerce kişinin hayatını kaybedip yaralandığı deprem felaketi sonrası gözler İstanbul'da yıkıcı bir etki bırakması beklenen depreme çevrildi. Bu konuda birçok uzman değerlendirmede bulunmaya devam ediyor. Bu kişilerden biri olan Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, çarpıcı ifadeler kullandı.

Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için konuştu! Riskli illeri tek tek saydı: Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor

"İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE GÜÇLENDİRMELER YAPILDI"

Türkiye'de uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da 1. ve 2. köprünün depreme karşı güçlendirildiğini ifade ederek, "Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı" dedi.

Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için konuştu! Riskli illeri tek tek saydı: Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor

"MARMARA BÖLGESİ GENELİNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Güçlendirilen ilçelerde depremin beklendiği kadar kötü bir hasar bırakmayacağını belirten Moriwaki şunları söyledi:

"Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı. Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak. Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz."

Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için konuştu! Riskli illeri tek tek saydı: Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor

DEPREM RİSKİ OLAN YERLER

Deprem riski olan yerler hakkında bilgi veren Moriwaki, "Yalova merkez, Yalova'nın sahil ilçesi olan Çınarcık ve Bursa riskli" diye konuştu.

Osmangazi Köprüsü hakkında konuşan Moriwaki, "Osmangazi Köprüsü 7.9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı. O köprü deprem göz önünde bulundurarak yapıldı" dedi.

DEPREM BEKLENEN FAYLAR

Doğu Anadolu fay hattının kırılmaya başladığına dikkat çeken Moriwaki, deprem beklenen faylar hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu fay hattı bu kadar kırılmaya başladı bundan sonra neresi diye düşünüyoruz. Hatay'da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Kahramanmaraş'a kadar kırdı. Hatay'dan sonra güneye gelen Kuzey Kıbrıs'a giden bir fay hattı var. Elazığ'da da bir fay var.

Bingöl'den batıya uzanan fay hattında da tehlike var. Muş, Bitlis, Van... 2011'de Van'dan sonraki fay hattı kırıldı. Muş, Bitlis tarafında da deprem bekleniyor. Sonra da Marmara depremi bekleniyor. İzmir'deki fay hattı geçtiğimiz depremde kırıldı. İzmir'de yoğun bir deprem beklemiyoruz. Deprem geliyorsa da etkisinin düşük olacağını düşünüyoruz."

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