Yoshinori Muto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshinori Muto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoshinori Muto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoshinori Muto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoshinori Muto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshinori Muto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshinori Muto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshinori Muto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshinori Muto 15 Temmuz 1992 tarihinde Setagaya, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 武藤 嘉紀 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshinori Muto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Yoshinori Muto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yoshinori Muto'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoshinori Muto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yoshimuto18

http://www.instagram.com/yoshinori_muto_09/

Yoshinori Mutoboyu ve yaşı kaç

Yoshinori Muto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshinori Muto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yoshinori Muto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshinori Muto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Keio Univ.

26 Haziran 2012 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2013 yılında Keio Univ.

3 Temmuz 2013 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2014 yılında Keio Univ.

1 Şubat 2014 yılında FC Tokyo

1 Temmuz 2015 yılında Mainz

2 Ağustos 2018 yılında Newcastle

16 Eylül 2020 yılında Eibar

30 Haziran 2021 yılında Newcastle

7 Ağustos 2021 yılında Vissel Kobe

Yoshinori Muto kimdir

Yoshinori Muto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshinori Muto şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Buddy SC (1996–3/2005),
FC Tokyo (4/2005–3/2011),
Keio University (4/2011-1/2014)

Yoshinori Muto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 3 gol atmıştır.

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Yoshinori Muto nereli

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