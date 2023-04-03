Yoshio Koizumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshio Koizumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoshio Koizumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoshio Koizumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoshio Koizumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoshio Koizumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoshio Koizumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoshio Koizumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoshio Koizumi 5 Ekim 1996 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小泉 佳穂 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoshio Koizumi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Yoshio Koizumi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yoshio Koizumi'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoshio Koizumiboyu ve yaşı kaç

Yoshio Koizumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoshio Koizumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Yoshio Koizumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoshio Koizumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Aoyama Gakuin U

1 Şubat 2019 yılında FC Ryukyu

9 Ocak 2021 yılında Urawa Reds

Yoshio Koizumi kimdir

Yoshio Koizumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoshio Koizumi şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Yoshio Koizumi nereli

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