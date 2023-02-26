Yossi Ginzburg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yossi Ginzburg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yossi Ginzburg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yossi Ginzburg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yossi Ginzburg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yossi Ginzburg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yossi Ginzburg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yossi Ginzburg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yossi Ginzburg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yossi Ginzburg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yossi Ginzburg 11 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da יוסי גינזבורג şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yossi Ginzburg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yossi Ginzburg'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yossi Ginzburg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yossi Ginzburg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yossi Ginzburg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yossi Ginzburg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Tel Aviv

10 Ekim 2012 yılında Hapoel Herzliya

14 Ekim 2013 yılında M. Tel Aviv

15 Ekim 2013 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2014 yılında M. Tel Aviv

19 Ağustos 2014 yılında Hakoah Amidar

8 Eylül 2015 yılında Kabilio Jaffa

1 Temmuz 2016 yılında M. Petah Tikva

11 Ağustos 2020 yılında Hapoel Afula

1 Temmuz 2021 yılında Ness Ziona

Yossi Ginzburg kimdir

Yossi Ginzburg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yossi Ginzburg şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yossi Ginzburg nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Saeid Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeid Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mawuli Wayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mawuli Wayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mawuli Wayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mawuli Wayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vahid Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vahid Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebenezer Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebenezer Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi