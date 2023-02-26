Yossi Ginzburg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yossi Ginzburg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yossi Ginzburg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yossi Ginzburg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yossi Ginzburg 11 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da יוסי גינזבורג şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yossi Ginzburg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yossi Ginzburg'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yossi Ginzburg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yossi Ginzburg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yossi Ginzburg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yossi Ginzburg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Tel Aviv

10 Ekim 2012 yılında Hapoel Herzliya

14 Ekim 2013 yılında M. Tel Aviv

15 Ekim 2013 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2014 yılında M. Tel Aviv

19 Ağustos 2014 yılında Hakoah Amidar

8 Eylül 2015 yılında Kabilio Jaffa

1 Temmuz 2016 yılında M. Petah Tikva

11 Ağustos 2020 yılında Hapoel Afula

1 Temmuz 2021 yılında Ness Ziona

Yossi Ginzburg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yossi Ginzburg şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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