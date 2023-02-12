Yosuke İdeguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yosuke İdeguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yosuke İdeguchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yosuke İdeguchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yosuke İdeguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yosuke İdeguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yosuke İdeguchi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yosuke İdeguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yosuke İdeguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yosuke İdeguchi 23 Ağu 1996 tarihinde Fukuoka, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 井手口 陽介 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yosuke İdeguchi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Yosuke İdeguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yosuke İdeguchi'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yosuke İdeguchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1227hny/

Yosuke İdeguchiboyu ve yaşı kaç

Yosuke İdeguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yosuke İdeguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yosuke İdeguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yosuke İdeguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2014 yılında Gamba Osaka

9 Ocak 2018 yılında Leeds

10 Ocak 2018 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2018 yılında Leeds

21 Ağu 2018 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2019 yılında Leeds

5 Ağu 2019 yılında Gamba Osaka

1 Ocak 2022 yılında Celtic

7 Şubat 2023 yılında Avispa Fukuoka

31 Aralık 2023 yılında Celtic

Yosuke İdeguchi kimdir

Yosuke İdeguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yosuke İdeguchi şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Street FC (2006–2007), Camellia FC (2008), Gamba Osaka (2009–2013)

Yosuke İdeguchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 8 numaralı formasıyla 7 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yosuke İdeguchi nereli

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